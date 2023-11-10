أكادير: إنتخاب الاستاذ “هشام الحسني” رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة

2023-11-10 / 15:32
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

جرى إنتخاب الاستاذ ” هشام الحسني “صباح اليوم الجمعة 10 نونبر الجاري بمقر محكمة الإستئناف بأكادير، رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، فيما إنتخب الأستاذ حسن التيسير نائبا له.

وقد حضر عملية إنتخاب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، عدة شخصيات قضائية بدائرة محكمة الاستئناف.

ويعتبر الدكتور هشام الحسني من خيرة الأطر القضائية، حيت يشغل الان منصب وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، كما شغل نفس المنصب بالمحكمة الابتدائية بطانطان التي ترك فيها إنطباعا جيد من طرف أهالي واعيان الصحراء.

الرئيس الجديد للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، حاصل على ماستر العلوم الجنائية والامنية وبعدها الدكتوراه في “عدالة الاحداث” نظم العديد من الندوات الدولية حول قضايا الطفولة والمراة والجرائم الالكترونية وحول قانون الصحافة والنشر تقلد عدة مناصب ومسؤوليات.

ويأمل قضاة الودادية، أن تكون فترة الاستاذ الشاب ” هشام الحسني” على رأس الودادية حافلا بالعطاء، كالرؤساء السابقين للودادية كل من الاستاذ عبد الكريم الشافعي الوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف بأكادير، والاستاذ دو الطيب الرئيس الحالي للمحكمة الابتدائية بأكادير .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مطار العروي: الجمارك تحجز عملة صعبة دون تصريح مسبق

مطار العروي: الجمارك تحجز عملة صعبة دون تصريح مسبق

2023-11-10 / 15:29
Photo of اعتقال أربعيني بتزنيت حاول تسميم سيدة ب ” مسحوق زجاج “

اعتقال أربعيني بتزنيت حاول تسميم سيدة ب ” مسحوق…

2023-11-10 / 13:57
Photo of نقابة موخاريق تدعو رجال ونساء التعليم للالتحاق بالأقسام

نقابة موخاريق تدعو رجال ونساء التعليم للالتحاق بالأقسام

2023-11-10 / 13:06
Photo of إضرابات الأساتذة تدفع الأباء لتسجيل أبنائهم في “السوايع” رغم التكاليف المرتفعة

إضرابات الأساتذة تدفع الأباء لتسجيل أبنائهم في “السوايع” رغم…

2023-11-10 / 12:42
Photo of الأطر الصحية وطلبة الطب بمستشفى وجدة ينددون بإستهداف مستشفيات غزة

الأطر الصحية وطلبة الطب بمستشفى وجدة ينددون بإستهداف مستشفيات…

2023-11-10 / 11:59
Photo of مدارس الريادة.. وزارة بنموسى تشيد بالأساتذة وتسجل تحسن مستوى التلاميذ

مدارس الريادة.. وزارة بنموسى تشيد بالأساتذة وتسجل تحسن مستوى…

2023-11-10 / 10:32
Photo of قرصن حساب سيدة وابتزها بصورها.. إيقاف عشريني بالبيضاء

قرصن حساب سيدة وابتزها بصورها.. إيقاف عشريني بالبيضاء

2023-11-10 / 09:49
Photo of محكمة وجدة تدين شخصا وصف فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ” المعاقة”

محكمة وجدة تدين شخصا وصف فتاة من ذوي الاحتياجات…

2023-11-10 / 09:24
Photo of طقس الجمعة.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الجمعة.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

2023-11-10 / 09:07
Photo of بنموسى يسلط الضوء باليونسكو على إصلاح للنظام التعليمي بالمغرب

بنموسى يسلط الضوء باليونسكو على إصلاح للنظام التعليمي بالمغرب

2023-11-09 / 23:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق