أكادير: إنتخاب الاستاذ “هشام الحسني” رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

جرى إنتخاب الاستاذ ” هشام الحسني “صباح اليوم الجمعة 10 نونبر الجاري بمقر محكمة الإستئناف بأكادير، رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، فيما إنتخب الأستاذ حسن التيسير نائبا له.

وقد حضر عملية إنتخاب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، عدة شخصيات قضائية بدائرة محكمة الاستئناف.

ويعتبر الدكتور هشام الحسني من خيرة الأطر القضائية، حيت يشغل الان منصب وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، كما شغل نفس المنصب بالمحكمة الابتدائية بطانطان التي ترك فيها إنطباعا جيد من طرف أهالي واعيان الصحراء.

الرئيس الجديد للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، حاصل على ماستر العلوم الجنائية والامنية وبعدها الدكتوراه في “عدالة الاحداث” نظم العديد من الندوات الدولية حول قضايا الطفولة والمراة والجرائم الالكترونية وحول قانون الصحافة والنشر تقلد عدة مناصب ومسؤوليات.

ويأمل قضاة الودادية، أن تكون فترة الاستاذ الشاب ” هشام الحسني” على رأس الودادية حافلا بالعطاء، كالرؤساء السابقين للودادية كل من الاستاذ عبد الكريم الشافعي الوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف بأكادير، والاستاذ دو الطيب الرئيس الحالي للمحكمة الابتدائية بأكادير .

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