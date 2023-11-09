العيون..توقيف شبكة إجرامية تنشط في الإيجار بالبشر

هبة بريس _ الرباط

بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، الخميس 9 نونبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم شقيقان، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و43 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة بوجدور، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بصناعة زوارق مطاطية مخصصة لتنفيذ عمليات الهجرة غير المشروعة، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على زورق مطاطي ومجموعة من المواد الأولية والأدوات التي تستعمل في هذا النشاط الإجرامي، علاوة على حجز سيارة نفعية ومجموعة من لوحات ترقيم السيارات التي يشتبه في كونها مزورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي

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