ابن كيران : فلسطين قضية كل المغاربة إلا من أبى

2023-11-09 / 18:19
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هبة بريس

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن ما يفعله جيش الاحتلال من مجازر على أرض فلسطين تجاوز كل حد، مذكرا بأن مِن هؤلاء مَن اعتبرنا حيوانات.

وأضاف ابن كيران في كلمة له خلال ندوة صحفية للحزب، خُصصت لمشروع قانون مالية 2024، الخميس 08 يونيو 2023 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن ما يجري من جرائم، تدعو لاتخاذ موقف يقضي بإنهاء هذه القصة غير الجميلة للتطبيع مع هذا الكيان الإجرامي.

وشدد الأمين العام لحزب “المصباح”، أن القضية الفلسطينية هي قضية كل المغاربة إلا من أبى، مشيرا إلى أن المغاربة في عمومهم، كانوا في وقت من الأوقات يعتبرون القضية الفلسطينية خبزهم اليومي، مذكرا بأن مقابر الجنود المغاربة على أرض سيناء ما تزال قائمة وشاهدة.

وأمام ما يقع بفلسطين وما تشهده الساحة السياسية بالوطن عموما، تساءل ابن كيران عن مآل الأحزاب السياسية وزعماء هذه الأحزاب، خاصة في ظل بروز بعض الأشخاص الذين يتصدرون المشهد ويحاولون التأثير في الرأي العام، واصفا إياهم بـ “مخلوقات سياسية” لا نعرف كيف تنبت، ولا نعرف لهم أي مسار أو موقف.

وقال ابن كيران إن هناك أشياء كثيرة تتحرك في المجتمع، وخاصة التعديلات في مجال حرج وكبير وهو مدونة الأسرة، واصفا هذا الموضوع بالأمر الأساسي والجوهري._ يقول الموقع الرسمي لحزب البيجيدي _

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‫10 تعليقات

  5. قضيتي الاولى هي وضع حد للريع الذي تعيش منه انت وامثلك ولا يحق لك ان تنوب عني وتتحدث باسمي .

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  6. “تازة قبل غزة”،
    فالمغاربة عموما لهم مشاكل ،لاتعد ولاتحصى،كان من الواجب (عليك حلها)،حين كان حزبكم متصدرا المشهد السياسي،حينذاك(بلعت لسانك)،
    وأقول لك ،ان الفلسطينيين أدرى بمشكلتهم،ولايحتاجون الى شعبويتك،
    وماذا عن منكوبي الزلزال،فهم يعيشون حياة يومية أشد من الحرب،ماذا كان موقف حزبكم
    (حزب لانبة)،غير أنك ربطت الامر،بموقف ميثولوجي،،،

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  7. السمارة قبل غزة الوطن أولى ولماذا لم تخرجوا للتمديد بما وقع في السمارة للمواطنين العزل المغاربة احرار وليسوا قادرين لجنوب عنهم حزب خرب التعليم والصحة وتقاعد الموظفين وحرر الغازوال وترك الفقر وراءه وذهب ليخلص للراحة وكل يطل بخرافاته المعهود ويعرف كيف يعزف على مشاعر قطيعة

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  9. قضية المغاربة هي الصحراء إلا اصحاب بنكيران الاخوانجية العملاء للصفوية الإيرانية

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