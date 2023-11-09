انفجارات السمارة.. الحكومة: “الأمر يدخل في إطار اختصاصات السلطة القضائية”
رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الحديث عن تطورات التحقيق في الانفجارات الار.هابية التي شهدها اقليم السمارة قبل أيام.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الأمر يدخل في اطار اختصاصات السلطة القضائية”.
وشدد بايتاس، على أن السلطة التنفيذية لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تعلق على عمل السلطة القضائية في اطار استقلالية السلط.
هذا وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قد أكد على أن المغرب سيستخلص الاستنتاجات اللازمة، بناء على النتائج “الملموسة” للتحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية بخصوص الانفجارات التي وقعت باقليم السمارة وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.
وأكد هلال، في معرض رده على سؤال خلال ندوة صحفية الاثنين الماضي، عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2703 الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد، أن “المغرب بلد يحتكم إلى القانون. نحن الآن في طور التحقيق الجاري وجمع المعلومات. ننتظر ما سيسفر عنه هذا التحقيق من خلاصات ثابتة وحينها سنقوم بالرد”.
7 تعليقات
علينا الرد بقوة
البوليساريو كان كانوا مسلمين كان فجروا إسرائيل
علينا قصفهم لكي يكون عبرة
من يدعم إسرائيل من أين تأتي إسرائيل بهذه الأسلحة
السمارة محمية بفضل من الله تعالى
لماذا لم يتم الحديث في الخطاب الأخير عن السمارة
الناطق باسم المحكومة ليس في جعبته ما يمكنه الادلاء به. هو ببغاء فقط. الحقيقة عند الملك ومن يدور في فلكه.
اكيد ردة الفعل يجب ان تكون مدروسةوذكية.حماقات البوليخاريو على وشك تصنيفه كمنظمة ارهابية وحينئذ تصبح في ” التوش”