عقب المشاكل التي شهدها..حنان لخضر تعلق على مشاركتها في “أحلام بنات”

2023-11-09 / 13:02
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حرصت الفنانة المغربية حنان لخضر على توجيه رسالة لكل الساهرين على نجاح العمل الدرامي “أحلام بنات”، رغم الصراعات الموجودة بين بعض الممثلين و الشركة المنتجة.

ونشرت خريجة برنامج “ستار أكاديمي” تدوينة مطولة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاءت كالتالي: “قبل كل شيء أود أن أشكر كل واحد سهر على هذا العمل المتميز من السيناريست الذين جعلوا من نادية شخصية ضمن شخصيات السلسلة، وأشكر المخرج علي مجبود الذي حاول أن يخرج من شخصية نادية شخصية حقيقية حاولت أن تتفاعل مع جميع الشخصيات المحورية في السيناريو “.

وواصلت المتحدثة ذاتها:“كما أود أن أشكر كل الساهرين على هذا المنتوج كبيرا وصغيرا، جل التقنيين دون إغفال أي شخص وقيمته داخل العمل، بطبيعة الحال أشكر الإنتاج الذي كان يسهر على كل كبيرة وصغيرة، و اكيد مرة اخرى أشكر الممثلين الرائعين اللي شاركوني هاد العمل، أشكر المكلفين بالديكور الي صورنا فيه، أشكر جمهور مدينة الرباط الذي كان يتابع أجواء التصوير عن كثب وأصبح الديكور مكان رئيسي، بحيث جميع المدن المجاورة كانت تحل إلى الرباط من أجل رؤيتنا أقول لهؤلاء سوف نمتعكم ولن تخيب أمالكم وتطلعاتكم للسلسة”.

وأضافت قائلة:“كما أود أن أشكر mbc 5 وشاهد على ثقتهم في المنتوج المغربي، كما أطلب من جميع المتتبعين خطواتي مند سنة 2015ايام ستار اكاديمي اقول لكم أن حنان الخضر سوف تطل عليكم بمسلسل أحلام البنات وأطلب من الجمهور المغربي الحبيب والعربي أن يتابع السلسلة آراؤكم تهمني، تابعو السلسلة يوم الأربعاء على الساعة التاسعة والنصف على منصة شاهد و mbc5 وفرجة ممتعة”.

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