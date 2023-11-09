المشروع الأطلسي الاستراتيجي.. البرلمان الإفريقي يشيد بـ “المبادرة الحكيمة” للملك

2023-11-09 / 10:16
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هبة بريس

أشادت لجنة قضايا التجارة والجمارك والهجرة بالبرلمان الإفريقي، بـ”المبادرة الحكيمة” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على المستوى الدولي الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.

وأكدت اللجنة، في بيان، أنها ترحب بحرارة بمبادرة جلالة الملك، مبرزة أن صاحب الجلالة أكد في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالته بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، على الضرورة الملحة لمعالجة الخصاص الكبير في البنيات التحتية والاستثمارات بمنطقة المحيط الأطلسي في إفريقيا، على الرغم مما تختزنه من ثروات على مستويات الرأس المال البشري المؤهل والموارد الطبيعية الوفيرة.

وبحسب المؤسسة التشريعية الإفريقية، التي يوجد مقرها في جوهانسبورغ، فإن “الاقتراح المغربي يهدف إلى مواجهة هذه التحديات من خلال خلق إطار مؤسساتي متين يوحد بلدان القارة ال23 المطلة على المحيط الأطلسي”.

واعتبرت أن الهدف الأساسي للمبادرة الملكية يكمن في تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء المشترك داخل المنطقة.

وجاء في البيان أن هذه المبادرة النبيلة ستحدث، دون أدنى شك، تحولا اقتصاديا أساسيا في المنطقة وتسريع التجارة والربط بين الأشخاص والسلع والخدمات.

وخلصت اللجنة إلى أنها تدعم، بشكل كامل، هذه “الرؤية الطموحة والمندمجة” التي تسير في اتجاه تحقيق حلم قارة مزدهرة ومترابطة، داعية القادة والأطراف المعنية أيضا إلى دعمها.

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‫2 تعليقات

  1. اصبحت إفريقيا بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه رئية جديدة ورئية استراتيجية فريدة من نوعها.

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  2. بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه اصبحت إفريقيا رئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية.

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