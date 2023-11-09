تتويج مغربية بجائزة أحسن مدرس في العالم

هبة بريس

توجت الأستاذة فاطمة الزهراء المهدون من مديرية العرائش بجهة طنجة تطوان الحسيمة بجائزة أحسن مدرس في العالم.

وجاء تتويج فاطمة الزهراء المهدون، أستاذة لمادة الفلسفة بالثانوية التأهيلية ليكسوس بالعرائش، باحثة في مجال علوم التربية، حاصلة على الإجازة في علم النفس وعلى ماستر في علوم التربية، مكونة لدى جمعيات تهتم بالمجال الرقمي وتكنولوجيا التربية الحديثة، (جاء) في مسابقة جوائز المعلم العالمية Global Teacher Award 2023.

وتنظم المسابقة من طرف منظمة AKS EDUCATION AWARDS، وهي منظمة تعنى بتطوير التعليم عبر العالم، ونظمت بمشاركة 130 دولة عبر العالم من ضمنها المغرب.

ويتم انتقاء المشاريع من طرف لجنة تحكيم تسهر على اختيار أجود المشاريع التربوية البيداغوجية والتي تتوفر على عناصر التجديد الابتكار والابداع.

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