دعوة لإحداث رقم هاتفي وطني موحد للوضعيات الطارئة

هبة بريس

دعت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى إحداث رقم هاتفي وطني موحد للوضعيات الطارئة، بما يضمن نقل المصابين في ظروف مثلى نحو البنية الاستشفائية الأكثر ملاءمة.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث طالبت ضمنه الوزير بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لإحداث رقم هاتفي وطني موحد، من شأنه تقديم إجابة مواتية للوضعيات الطارئة، بما يضمن نقل المصابين في ظروف مثلى نحو البنية الاستشفائية الأكثر ملاءمة.

وقالت الفتحاوي، إن المشاركين في الدورة السابعة للمؤتمر الدولي لطب المستعجلات، الذي نظم على مدى ثلاثة أيام بمبادرة من الجمعية المغربية لطب المستعجلات، يوم السبت 21 أكتوبر بالرباط، دعوا إلى إحداث رقم هاتفي وطني موحد، من شأنه تقديم إجابة مواتية للوضعيات الطارئة، بما يضمن نقل المصابين في ظروف مثلى نحو البنية الاستشفائية الأكثر ملاءمة.

وأفادت بأن المشاركين أوصوا بتحقيق التواصل المباشر مع هيئات الإنقاذ في حالات الطوارئ، بغرض تسريع إجابة فرق الإنقاذ والفرق الطبية، بما يمكن من الاستجابة بفعالية للحالات المستعجلة لدى المواطنين وتوفير خط اتصال مباشر مع خدمات الطوارئ، وتبسيط عملية الإبلاغ عن الحالات الحرجة وتسريع استجابة فرق الإنقاذ الطبية.

وأضافت أن المواطنين مدعوون إلى معرفة التفاعل مع وضعية طارئة أو مع كارثة طبيعية، و”يتوجب على الأشخاص الموجودين أمام وضعية مثيلة أن يختاروا من يبلغوا وكيفية تقديم الإسعافات الأولية. وكذا أهمية ضمان نقل مُناسب للمصابين، في احترام لتدابير السلامة، بغرض تلافي تفاقم الحالات وتفادي المضاعفات الثانوية”

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