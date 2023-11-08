ندوة علمية تحت شعار “عالم ما بعد كوفيد والتواصل” بمرتيل

هبة بريس

تنظم برحاب المدرسة العليا للأستاذة بمرتيل النسخة الأولى للندوة الدولية لعلوم التواصل أيام 9، 10، 11 نونبر 2023،حيث ستهدى كل فعاليات وأنشطة هذه الندوة الدولية الكبرى لأرواح شهداء فاجعة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالمملكة المغربية في الثامن من شتنبر 2023.

هذه النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لعلوم الاتصال، الذي ينظم تحت شعار «عالم ما بعد كوفيد والتواصل» تحدد لنفسها هدفا بأن تكون ملتقى للباحثين من أجل تبادل الأفكار العلمية، وإلقاء الضوء على حالة التواصل منذ ظهور الوباء، واستشراف ما يمكن أن يحدث مستقبلا.

وسيتركز الاهتمام على تعدد الرؤى التي تشارك فيها مختلف التخصصات المتعلقة بالتواصل، خصوصا العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، للسماح بقراءة متنوعة للتجارب المعاشة.

وستعرف الندوة مشاركة باحثين وكذا ذ حسين أمين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي يعتبر مرجعية دولية مرموقة في التخصص، و ذ خالد برادة الخبير المغربي من جامعة محمد الخامس، وذلك من أجل الإحاطة بشكل أفضل بالرهانات المطروحة والمساهمة في التفكير المتعمق والرصين في موضوع الندوة.

كما سيحضر الدورة باحثون من جامعات من رومانيا واسبانيا والبرتغال وفرنسا وساحل العاج ومالي والسنغال بالإضافة لأساتذة وباحثين من كل الجامعات المغربية، مما يجعل برنامج الدورة غنيا وواعدا.

ومن انشطة الدورة المميزة أيضا، حفل توقيع اتفاقية قصد إحداث تجمع دولي لمختبرات البحث في علوم الإعلام والتواصل بمبادرة من مختبر علوم المعلومة والتواصل والخطاب للمدرسة العليا للأستاذة بمرتيل.

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