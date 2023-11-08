منظمة تدعو لدحض” أكاذيب” الإعلام الإسرائيلي والدفاع عن غزة

هبة بريس _ الرباط

دعت منظمة “إعلاميون مغاربة من أجل فلسطين وضد التطبيع”، الأربعاء، إلى دحض ما سمتها “أكاذيب الإعلام الإسرائيلي بالمغرب”، والدفاع عن غزة والقضية الفلسطينية.

وقالت المنظمة في بيان: “ندعو كافة الإعلاميين بالمغرب للتصدي بحزم لكل محاولات الاختراق الصهيوني للفضاء الإعلامي والرقمي المغربي، من خلال دحض أكاذيب الإعلام الصهيوني بالمغرب، والدفاع عن قطاع غزة، والقضية الفلسطينية العادلة”.

وأدانت المنظمة “الاغتيالات والاعتداءات المتكررة على الصحافيين في غزة، باعتبارها اعتداء على الحق في نقل المعلومة، وتضييقا على الحرية والعمل الصحافي الذي يضمنه القانون الدولي”.

وأعلنت “وقوفها في وجه جرائم الاحتلال، والاغتيالات المتتالية للصحافيين المرابطين بغزة، مع التأكيد على أننا ضد التطبيع، وضد العدوان الصهيوني المتواصل على الفلسطينيين”

وأشار البيان إلى أن عدد التوقيعات على نداء المنظمة تجاوز 170 توقيعا، من العاملين في الحقل الإعلامي المغربي حتى الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الصحافيين الذين استشهدوا بالحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 48 صحافيا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، طالب فيها المشاركون بوقف الغارات الإسرائيلية عن قطاع غزة، وإدخال قوافل المساعدات بشكل عاجل.

ومنذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كمااستشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

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