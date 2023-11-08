منيب تنتقد تكليف قريب وزير اسرائيلي بتدبير ممتلكات وقفية.. والتوفيق يرد

2023-11-08 / 17:50
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هبة بريس - الرباط

انتقدت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، تكليف مواطن يهودي، بتدبير ممتلكات تابعة للأوقاف بمدينة الرباط.

وذكرت النائبة في تدخلها بجلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب، أن المعني بالأمر الذي يعد أحد أقارب وزير الداخلية الاسرائيلي السابق ادييه ادرعي، يقوم باستخلاص ممتلكات الحبوس بصفته الشخصية.

من جهته، أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، أحمد التوفيق، أن المعني بالأمر يشرف على تدبير 3 أو 4 عمارات تابعة للاوقاف بالرباط.

وأضاف الوزير، أن الشخص المعني هو من الجيل الرابع للأسرة التي أشرفت على تدبير هذه الممتلكات منذ عهد السلطان مولاي يوسف.

وتابع الوزير، أنه لم يفكر يوما بإعفاء المعني بالأمر من مهامه، مضيفا بالقول “يمكن الغاء التكليف لأسباب ادارية.. لكن ايلا كانت ايقولو غي حيت يهودي”

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