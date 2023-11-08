لماذا لم تتضامن حنان لخضر مع أبطال”أحلام بنات” ؟

2023-11-08 / 14:37
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القسم الفني: هبة بريس

طرح العديد من النشطاء عدة تساؤلات حول السبب الذي جعل الفنانة حنان الخضر تفضل عدم التضامن مع زملائها الفنانين الذين شاركوا في بطولة المسلسل الدرامي “أحلام بنات”.

واستغرب النشطاء ذاتهم، قيام لخضر بالترويج للعمل الدرامي رغم المشاكل التي بين طاقم العمل و الشركة المنتجة.

وجدير بالذكر أن أبطال مسلسل “أحلام بنات”أعربوا عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، عن استغرابهم من قرار عرض العمل على منصة “شاهد” و قناة “mbc5″، تزامنا والصراع القائم بين طاقم العمل و الشركة المنتجة.”

وفي سياق متصل، حرص أبطال العمل ناصر أقباب و ساندية تاج الدين، سلوى زرهان على نشر تدوينة موحدة عبر خاصية القصص القصيرة، جاء فيها :”ما فهمناش كيفاش مسلسل كدار ليه الدعاية و الأبطال مزال ما مخلصینش و مامكملينش المشاهد لي كاينة فالسيناريو”.

وجدير بالذكر أن منصة “شاهد” أعلنت في وقت سابق عن اقتراب عرض المسلسل المغربي “أحلام بنات”، حيث نشرت “البرومو الترويجي” للعمل، الأمر الذي جعل أبطال المسلسل يخرجون عن صمتهم ويهددون بالكشف عن تفاصيل أخرى.

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