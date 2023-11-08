جريمة بشعة بالبيضاء.. بائع سمك يقت.ل حارس سوق بالحي المحمدي + “فيديو”

هبة بريس - البيضاء

اهتزت منطقة الحي المحمدي، يمدينة الدار البيضاء، صباح يومه الأربعاء، على وقع جريمة قتل خطيرة.

وحسب شهود عيان، فتعود تفاصيل الواقعة، إلى نشوب خلاف ثنائي بين بائع سمك وحارس سوق شعبي، قبل أن يتطور إلى شجار عنيف .

وأضاف ذات الشهود، أن بائع السمك وجه ضربات خطيرة على مستوى الوجه والظهر إلى حارس السوق، قبل أن يسقط جثة هامدة بالمكان.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر المصالح الأمنية والسلطات المحلية الى عين المكان، حيث تنقل جثة الهالك، كما تم اعتقال الجاني بعد فترة قصيرة للتحقيق معه الوكشف عن ملابسات الواقعة.

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