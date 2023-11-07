شجار حاد بين بنزيما ومدرب إتحاد جدة السعودي

شجار حاد بين بنزيما ومدرب إتحاد جدة السعودي

2023-11-07 / 21:54
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قالت صحيفة “ريليفو” الإسبانية إن شجارا قويا نشب بين الفرنسي كريم بنزيما ومدربه البرتغالي نونو سانتو في غرفة ملابس الاتحاد بعد مواجهة القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد السعودي يعمل حاليًا على طرد نونو سانتو واقالته من تدريب الفريق بعد الخلاف الذي حدث بينه وبين كريم بنزيما في غرفة الملابس.

وتابع المصدر :” لقد صرخ المدرب وقائد الفريق على بعضهم أمام الجميع بعبارات مهينة تجاوزت الحدود”.

وأتمت:”نونو سانتو يرى بأن بنزيما غير منسجم مع المجموعة وبعيد عنهم، بينما كريم يرى بأن أسلوب لعبه لا يناسب هذا المدرب”.

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