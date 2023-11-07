بريد بنك يفتتح أول وكالة بنكية بمدينة الكركرات

2023-11-07 / 21:35
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هبة بريس _ الرباط

أعطى البريد بنك انطلاقة الأشغال الخاصة بتشييد وكالة جديدة بمنطقة الكركرات، وذلك تخليدا للذكرى 46 للمسيرة الخضراء.

وقال البريد بنك، ضمن بلاغ له، إن تشييد الوكالة جاء في إطار “الانخراط في سلسلة المشاريع التنموية الواعدة التي أطلقتها السلطات المحلية”.

وأوضح البلاغ، أن هذه المبادرة تهدف “أولا إلى تقريب خدمات البريد بنك من زبنائه بالمنطقة، كما تأتي تأكيدا على مكانته كبنك مواطن، شامل، متجدد وقريب من زبنائه”.

ويأتي هذا بعد مرور سنة على تأمين القوات المسلحة الملكية لمعبر الكركرات، ووضع حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة بعدما قامت عناصر مسلحة من البوليساريو بقطع الطريق أمام حركة المرور.

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