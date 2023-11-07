مطالب للحكومة بإبلاغ المؤسسات الدولية بحادث استهداف السمارة

2023-11-07 / 19:43
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هبة بريس _ الرباط

على خلفية استهداف أحياء سكنية بمدينة السمارة بمقذوفات متفجرة، استفسر عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة عن الإجراءات التي ستقوم بها لإبلاغ المؤسسات الدولية ذات الصلة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال بووانو في سؤال كتابي وجهه لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن هذا الحادث، يعتبر “عملا مخالفا للقانون الدولي، في ظل الحديث عن إمكانية وقوف مرتزقة البوليساريو المسنودة من طرف الجزائر، خلف هذا الحادث غير المسبوق”.

وأشار رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن “هذا الحادث الذي شهدته مدينة السمارة يوم السبت 28 أكتوبر 2023، من خلال إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بالمدينة،

وخلّف وفاة شخص وإصابة عدد من المواطنين، بالإضافة إلى خسائر مادية وحالة الخوف في صفوف عموم سكان المدينة، غير مسبوق، ولم يألف ساكنة السمارة مثله”.

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