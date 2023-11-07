زلزال الحوز… رصد 500 شخص في وضعية إعاقة

2023-11-07 / 18:46
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هبة بريس _ الرباط

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إنه تم رصد 500 شخص في وضعية إعاقة إثر الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق بالمملكة يوم 08 شتنبر 2023. وجاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 07 نوبر 2023

وقالت الوزيرة إنه في إطار جسر التضامن عممت خيام المساعدة الاجتماعية بالمناطق المتضررة من الزلزال، حيث تم تزويدها بـ400 من المساعدين والعمال الاجتماعيين، كما تم تخصيص دعم مالي قدره 8 ملايين لمواكبة الجمعيات الشريكة في الميدان.

وبالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، أكدت الوزيرة مواكبة 127 شخصا للحصول على بطاقة الإعاقة، مشيرة إلى أن العمل جار لمواكبة الآخرين للحصول على هذه البطاقة التي ستمكنهم من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.

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