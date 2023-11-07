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في صفعة سعودية لـ”البوليساريو”.. تأجيل القمة العربية الأفريقية بالرياض

2023-11-07 / 16:20
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هبة بريس

قررت المملكة العربية السعودية تأجيل عقد القمة العربية الأفريقية التي كانت مقررة في العاصمة الرياض يوم السبت المقبل إلى وقت لاحق.

وحصلت “هبة بريس” على خطاب رسمي تحت عنوان “عاجل جدا” موجه من السفارة السعودية في أديس أبابا إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي يفيد بتأجيل القمة العربية الأفريقية، دون إبداء أسباب.

من جانبها، تواصلت “هبة بريس” مع مصدر عربي موثوق حيث أفاد بأن السعودية ترفض بشكل قاطع مشاركة الكيان الوهمي في تلك القمة، حيث تأنى الرياض بنفسها عن مشاركة كيانات وهمية في قمة تستضيفها أراضيها.

وأكد المصدر أن السعودية تؤكد مرارا وتكرارا على سيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها، وترفض بشكل قاطع مشاركة كيان يفتقد إلى الشرعية الدولية ويتناقض وجوده مع الأخلاق والقيم الإنسانية في تلك القمة.

وتابع المصدر أنه في الوقت ذاته ستُعقد القمة العربية الطارئة المقررة في ذلك اليوم (السبت 11 نونبر الجاري) في الرياض لمناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والبحث عن حلول لتلك الأزمة.

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