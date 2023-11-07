حموشي يشارك في حفل تخرج جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

هبة بريس

شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، بصفته عضوا في المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في مراسيم حفل التخرج الذي نظمته الجامعة لفائدة الأطر والكوادر الأمنية العربية والدولية التي حصلت على شهادات الدكتوراة والماجيستير برسم سنة 2023.

وقد ظهر عبد اللطيف حموشي في المنصة الشرفية خلال حفل التخرج، على يمين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، والذي يشغل أيضا مهمة رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وقد حضر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي في حفل التخرج، المقام زوال أمس الاثنين، على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية التي يشارك خلالها في أشغال الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته التاسعة والأربعين، والذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض.

ويشارك السيد عبد اللطيف حموشي في فعاليات هذا الاجتماع السنوي بصفته عضوا في الهيكلة الجديدة للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، التي تعتبر الصرح العلمي والذراع الأكاديمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يتولى الإشراف على تكوين الإطارات والكوادر العلمية المتخصصة في المجال الشرطي والأمني.

ويعد المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هو أعلى هيئة تقريرية في هذه المؤسسة الأكاديمية، وهو من يتولى رسم السياسة العامة للجامعة والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية، واتخاذ القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها في مجال التدريب والتكوين الشرطي وفي مختلف العلوم الأمنية والتقنية.

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