بلجيكا تنتقد الرد الإسرائيلي في غزة.. “مفرط وغير متناسب”

2023-11-06 / 23:03
0
هبة بريس _ وكالات

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الاثنين، إن “ما رأيناه اليوم في غزة لم يعد متناسبا”، منتقدا الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مخيمات اللاجئين.

وأدان دي كرو هجوم حماس، ودعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، إلا أن الهجمات الانتقامية الأخيرة كانت مفرطة، بحسب وصفه.

وتابع: “قصف مخيم للاجئين بأكمله بهدف القضاء على إرهابي واحد أمر غير متناسب (…) إنه بعيد جدًا. وكذلك العنف الجامح في الضفة الغربية”.

والاثنين، تعرضت وزيرة البيئة البلجيكية، زكية الخطابي، لانتقادات، بعد رفضها وصف حماس بأنها “منظمة إرهابية”، في مقابلة مع LN24.

وقالت وسائل إعلام إن وزيرة التعاون الدولي البلجيكية، كارولين غينيز، طالبت بدراسة إجراءات ضد إسرائيل، تشمل حظر المنتجات ودخول كبار الشخصيات، مشيرة إلى وجوب التحقيق في ارتكاب “إسرائيل” جرائم حرب، وكل الدلائل تشير إلى ذلك، بحسب تعبيرها.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، دعت نقابات عمال النقل البلجيكية أعضاءها إلى رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة التي تُرسل إلى إسرائيل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمريكا تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه إلى إسرائيل

أمريكا تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه إلى إسرائيل

2023-11-06 / 22:26
Photo of البيت الابيض : احتمال وقف ” مؤقت” لإطلاق النار بغزة

البيت الابيض : احتمال وقف ” مؤقت” لإطلاق النار…

2023-11-06 / 20:14
Photo of حماس : لن نقبل بـ”وصاية على مقاس” إسرائيل”

حماس : لن نقبل بـ”وصاية على مقاس” إسرائيل”

2023-11-06 / 18:40
Photo of الرئاسيات الأمريكية 2024…ترامب يتقدم على بايدن في خمس ولايات رئيسية

الرئاسيات الأمريكية 2024…ترامب يتقدم على بايدن في خمس ولايات…

2023-11-06 / 18:19
Photo of الولايات المتحدة .. قت_يلان ووثلاثة مصابين إثر إطلاق نار في ولاية واشنطن

الولايات المتحدة .. قت_يلان ووثلاثة مصابين إثر إطلاق نار…

2023-11-06 / 18:12
Photo of صادم.. مقت.ل طفل وإصابة اثنين كل 10 دقائق في غزة

صادم.. مقت.ل طفل وإصابة اثنين كل 10 دقائق في…

2023-11-06 / 18:01
Photo of جدل بسبب أداء مسلمين لصلاة جماعية في مطار شارل ديغول

جدل بسبب أداء مسلمين لصلاة جماعية في مطار شارل…

2023-11-06 / 17:05
Photo of الأردن: سنعتبر طرد الفلسطينيين من أراضيهم بمثابة إعلان حرب

الأردن: سنعتبر طرد الفلسطينيين من أراضيهم بمثابة إعلان حرب

2023-11-06 / 15:48
Photo of إسرائيل تختطف أكثر من مليونين فلسطيني كرهائن

إسرائيل تختطف أكثر من مليونين فلسطيني كرهائن

2023-11-06 / 13:43
Photo of جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل

جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل

2023-11-06 / 13:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق