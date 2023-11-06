موازاة و ذكرى المسيرة الخضراء..حجيب يحيي حفلا في السمارة

2023-11-06 / 22:14
0
القسم الفني: هبة بريس

من المرتقب أن يحيي نجم العيطة “حجيب” يومه الإثنين حفلا بمدينة السمارة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة و الأربعين للمسيرة الخضراء.

ويشارك في الحفل الفني الضخم كل من حجيب و مجموعة “آش كاين”، و مجموعة “مازاغان”.

ويحتفل الشعب المغربي، من طنجة إلى الكويرة، اليوم الإثنين بفخر وإكبار، بالذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة؛ أغلى الملاحم الوطنية الغراء في مسلسل استكمال الوحدة الترابية للمملكة، والتي تجسد أروع صور التلاحم بين الملك والشعب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الباشا بازي ” تقليد أفغاني يبيح استغلال الفتيان كوسيلة “متعة جنسية”

“الباشا بازي ” تقليد أفغاني يبيح استغلال الفتيان كوسيلة…

2023-11-06 / 18:35
Photo of طليق بلقيس : ” لم أندم على قرار الطلاق”

طليق بلقيس : ” لم أندم على قرار الطلاق”

2023-11-06 / 18:32
Photo of فنانون مغاربة يرفعون شعار “أوقفوا الإبا.دة الجماعية” في غزة

فنانون مغاربة يرفعون شعار “أوقفوا الإبا.دة الجماعية” في غزة

2023-11-06 / 12:45
Photo of خرجة فنية بطلاء الأظافر.. سعد لمجرد يثير الجدل

خرجة فنية بطلاء الأظافر.. سعد لمجرد يثير الجدل

2023-11-05 / 12:49
Photo of نجمة هوليوود الأمريكية “سوزان ساراندون” تدعم فلسطين

نجمة هوليوود الأمريكية “سوزان ساراندون” تدعم فلسطين

2023-11-05 / 10:30
Photo of انطلاق فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الدولي لآلة القانون في هذا التاريخ

انطلاق فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الدولي لآلة القانون في…

2023-11-05 / 00:13
Photo of الناقد واكريم:”تتويج صلاح بكري بجائزة أفضل ممثل خارج السياق تماما”

الناقد واكريم:”تتويج صلاح بكري بجائزة أفضل ممثل خارج السياق…

2023-11-04 / 22:20
Photo of فيلم “أبي لم يمت” يتوج بالجائزة الكبرى بمهرجان الفيلم الوطني بطنجة

فيلم “أبي لم يمت” يتوج بالجائزة الكبرى بمهرجان الفيلم…

2023-11-04 / 21:54
Photo of خلال مناقشة فيلمه..فتاة تهاجم نبيل عيوش بسبب المثلية الجنسية

خلال مناقشة فيلمه..فتاة تهاجم نبيل عيوش بسبب المثلية الجنسية

2023-11-04 / 16:26
Photo of راوية :” معنديش فكرة الزواج حيت مامسالياش”

راوية :” معنديش فكرة الزواج حيت مامسالياش”

2023-11-04 / 15:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق