موازاة و ذكرى المسيرة الخضراء..حجيب يحيي حفلا في السمارة

القسم الفني: هبة بريس

من المرتقب أن يحيي نجم العيطة “حجيب” يومه الإثنين حفلا بمدينة السمارة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة و الأربعين للمسيرة الخضراء.

ويشارك في الحفل الفني الضخم كل من حجيب و مجموعة “آش كاين”، و مجموعة “مازاغان”.

ويحتفل الشعب المغربي، من طنجة إلى الكويرة، اليوم الإثنين بفخر وإكبار، بالذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة؛ أغلى الملاحم الوطنية الغراء في مسلسل استكمال الوحدة الترابية للمملكة، والتي تجسد أروع صور التلاحم بين الملك والشعب.

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