الولايات المتحدة .. قت_يلان ووثلاثة مصابين إثر إطلاق نار في ولاية واشنطن

2023-11-06 / 18:12
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هبة بريس _ وكالات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث إطلاق نار وقع يوم الأحد في تاكوما بولاية واشنطن (شمال غرب الولايات المتحدة)، وفق ما أعلنته الشرطة.

ولم يتم بعد اعتقال أي شخص، فيما يتواصل التحقيق لتحديد هوية مرتكب هذه الجريمة.

وتظل حوادث إطلاق النار ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة، تخلف العديد من الضحايا، في بلد حيث يكفل الدستور الحق في امتلاك الأسلحة.

وفي مواجهة تصاعد العنف المسلح، ناشد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونغرس في عدة مناسبات، للعمل ضد هذه الآفة، مؤكدا أن الوقت قد حان لإصلاح تشريعات الأسلحة النارية.

ويشدد الرئيس، أساسا، على ضرورة التحقق من خلفية كافة مبيعات الأسلحة النارية، فضلا عن حظر الأسلحة الهجومية ومخازن الذخيرة ذات السعة العالية.

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