وزارة بنسعيد تطلق بوابة الصحراء المغربية في حلة جديدة

2023-11-06 / 11:46
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هبة بريس - الرباط

بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، وفي إطار المهام المنوطة بها، بخصوص إعداد وتنفيذ سياستها في العمل على تأهيل وتطوير مختلف ميادين التواصل، وإعداد خدمة إعلامية عمومية هادفة. أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع التواصل، بوابة الصحراء المغربية «sahara.ma» في حلتها الجديدة باللغات العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية.

وأوضحت الوزارة أن “بوابة الصحراء المغربية هي بوابة خاصة عن الصحراء المغربية، غايتها تقديم معلومات عن تطور قضية الصحراء المغربية، والأخبار المستجدة المتعلقة بها من ناحية، وتقريب الصورة عن الحياة في الجهات الجنوبيةالثلاث، والتعريف بمؤسساتها وبناها التحتية، وبالاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية الكبرى، التي خصها بها الملك محمد السادس. علاوة على التعريف بالثقافة الحسانية وبتاريخ الصحراء المغربية وتراثها المادي واللامادي”.

وقد تطلبت عملية إطلاق هذه البوابة الإلكترونية، المرور بعدة خطوات إجرائية وتحديثات سواء على مستوى التصميم أو المحتوى، وذلك وفق ما يتماشى مع نهج التدبير الاستراتيجي للوزارة بقطاع التواصل التابع لها.

وتم وضع صفحات خاصة ببوابة الصحراء المغربية على التواصل الاجتماعي.

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