العسري يخلف منيب على رأس الحزب الاشتراكي الموحد

محمد منفلوطي_ هبة بريس

انتخب اليوم الأحد جمال العسري أمينا عاما للحزب الاشتراكي الموحد، ليخلف بذلك نبيلة منيب على رأس الحزب الاشتراكي الموحد.

وكشفت مصادر هبة بريس، أن المكتب السياسي الذي اجتمع اليوم بالبيضاء، اختار العسري جمال ليقود سفينة الحزب، فيما اُختيرت منيب نائبة له، في تجمع حزبي حضره مايقارب حوالي 800 مؤتمر ومؤتمرة، بينما طغت قضية فلسطين على أولى جلسات المؤتمر بمشاركة باحثين ومختصين في الشأن الساسي والاقتصادي والاستراتيجي.

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