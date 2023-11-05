طنجة..الأمن يعتقل جانحا روٌع ساكنة حي لمدة طويلة

هبة بريس - طنجة

تمكن أمن طنجة أمس السبت من توقيف قاصر يبلغ من العمر17 سنة، من ذوي السوابق القضائية، روع حي “الزهراء” بمنطقة العوامة بمدينة طنجة منذ مدة ، كما ظهر مؤخرا في شريط فيديو يوثق اعتدائه على سيدة وتعريضها للسرقة تهديد تهديد استعمال السلاح الأبيض .

الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير المراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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