ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9770 شهيدا

2023-11-05 / 15:43
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر، ردا على هجمات حماس، إلى 9770 شخصا، نحو نصفهم من الأطفال.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد القتلى “وصل إلى 9770 شخصا منذ بدء الحرب على غزة، من بينهم 4800 طفل”.

وحتى مساء السبت، كانت حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع 9500 فلسطيني، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأكثر من 24 ألف مصاب، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

وقال القدرة، “ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر، إلى 9770 فلسطينيا، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة و596 مسنا، وإصابة أكثر من 24 ألف فلسطيني”.

وأضاف أن “70 بالمئة من ضحايا العدوان (الإسرائيلي) من الأطفال والنساء، أمام صمت العالم”.

القدرة، تابع “تلقينا 2660 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 1270 طفلا، منذ بدء العدوان على غزة”.

وأفاد بـ”استشهاد 175 من الكوادر الصحية، وتدمير 31 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي”.

وقال إن “الاحتلال استهداف أكثر من 110 مؤسسة صحية، ما أدى إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة، و32 مركزا للرعاية الأولية بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود”.

وذكر القدرة أن “مستشفيات غزة عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية لآلاف الجرح والمرضى بسبب قطع الامدادات الطبية والوقود”.

وتابع: “المنظومة الصحية أمام ساعات حرجة تحبس (فيها) الطواقم الطبية أنفاسها، وهي تعمل على المولدات الثانوية في (مدينة) غزة والشمال، حيث أن وقود المولدات شارف على الانتهاء”.

وناشد القدرة، كافة الأطراف “بضرورة توفير ممر آمن وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية والوقود والوفد الطبية بشكل عاجل لغزة”.

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