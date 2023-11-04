محاولة سرقة وكالة لتحويل الأموال تجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

هبة بريس_ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مساء اليوم السبت 04 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة تحت التهديد بالعنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكان المشتبه فيه قد حاول ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال بحي “أناسي” بمدينة الدار البيضاء، بعد تعريض مستخدمة بها للتهديد باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يتم توقيفه بعين المكان وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب محاولة هذه الجريمة.

وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية.

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