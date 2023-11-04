إحباط محاولة لتهريب 175 كلغ من مخدر الشيرا عبر معبر الكركرات

هبة بريس

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك والدرك الملكي بمعبر الكركارات جنوب مدينة الداخلة، يوم الجمعة 03 نونبر الجاري، عن إجهاض محاولة لتهريب شحنات من المخدرات تبلغ 175 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت على متن شاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب.

وقد تم إخضاع هذه الشاحنة لعملية تفتيش دقيق، أسفر عن العثور بداخلها على 175 كيلوغراما من مخدر الشيرا، مخبأة وملفوفة ضمن علب لمشتقات الألبان موجهة للتصدير نحو الخارج.

وقد تم ضبط سائق الشاحنة المستخدمة في محاولة تهريب المخدرات المحجوزة، وهو مواطن من جنسية مغربية يبلغ من العمر 61 سنة، والذي تم وضعه رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

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