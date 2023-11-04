إحباط محاولة لتهريب 175 كلغ من مخدر الشيرا عبر معبر الكركرات
هبة بريس
أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك والدرك الملكي بمعبر الكركارات جنوب مدينة الداخلة، يوم الجمعة 03 نونبر الجاري، عن إجهاض محاولة لتهريب شحنات من المخدرات تبلغ 175 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت على متن شاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب.
وقد تم إخضاع هذه الشاحنة لعملية تفتيش دقيق، أسفر عن العثور بداخلها على 175 كيلوغراما من مخدر الشيرا، مخبأة وملفوفة ضمن علب لمشتقات الألبان موجهة للتصدير نحو الخارج.
وقد تم ضبط سائق الشاحنة المستخدمة في محاولة تهريب المخدرات المحجوزة، وهو مواطن من جنسية مغربية يبلغ من العمر 61 سنة، والذي تم وضعه رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
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11 تعليقات
المخدرات تفسد صورة بلدنا الحبيب .فتحية تقدير واحترام لجميع الأجهزة الأمنية الساهرة على تطبيق القانون ..
شكرا لكل الأجهزة الأمنية الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة..
اللهم احفظ الأعين الساهرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن..
هناك بارونات مخدرات انشط داخل وخارج أرض الوطن نتمنى القضاء عليها..
نتمنى من القضاء الحكم على بارونات المخدرات بأقصى العقوبات..
المخدرات مضرة بصحة الإنسان فإذا يجب تجنبها..
اللهم احفظ شبابنا وبلادنا من آفة المخدرات والسموم..
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يريد الفتنة ببلدنا وشبابها ..
كمية كبيرة ومهمة تحية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي..
مودتي وتقديري واحترامي للدرك والشرطة على كل عملية إحباط ترويج المخدرات والاقراص الصلبة ..
يجب معاقبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم..