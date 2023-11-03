كلود لوروا يرشح 3 منتخبات للفوز بكأس أفريقيا 2023

2023-11-03 / 23:29
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هبة بريس _ رياضة

رشح المدرب الفرنسي المتخصص في الكرة الأفريقية، كلود لوروا، 3 منتخبات للفوز بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا “2023” المزمع إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ويرى كلود لوروا، الذي شارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا كناخب في تسع مناسبات، أن المغرب والسنغال والجزائر من المنتخبات التقليدية المرشحة للظفر بلقب “الكان”، إضافة إلى الكاميرون، مضيفا: “لكنني أستبعد الكاميرون.. ليس لديهم أساس صلب رغم توفرهم على المواهب”.

وأكد المدرب الفرنسي المخضرم في مقابلة مع صحيفة “أفريك فوت”، أنه يفضل أيضا المراهنة على المنتخبات القادرة على تحقيق المفاجأة “مثل مالي، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وبطبيعة الحال مستضيف البطولة منتخب كوت ديفوار”.

وعمل لوروا البالغ عمره 75 عاما، كمدرب في القارة السمراء لقرابة 37 عاما، وقاد منتخبات في تسع بطولات لكأس أمم أفريقيا خلال هذه الفترة، وهو رقم قياسي، من بينها الفوز بالبطولة مع الكاميرون في عام 1988.

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