هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات ومقترحات تحالف ربيع الكرامة

2023-11-03 / 17:35
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هبة بريس

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، الجمعة بالرباط، لتصورات ومقترحات تحالف ربيع الكرامة حول تعديل مدونة الأسرة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وقالت خديجة الروكاني عضو تحالف ربيع الكرامة ، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن اللقاء كان مناسبة بسط فيها التحالف تصوراته لتعديل مدونة أسرة، وقدم مقترحات “دقيقة” بخصوص عدد من القضايا.

وعن التحالف أيضا، أكدت زهرة دغوغي، على أهمية مراعاة التغيرات الاجتماعية التي شهدها المغرب عند مراجعة مدونة الأسرة.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

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