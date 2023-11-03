استشهاد العشرات في ضربة إسرائيلية استهدفت قافلة سيارات إسعاف

هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح، اليوم الجمعة، في ضربة إسرائيلية استهدفت قافلة سيارات إسعاف تقل مصابين بجروح خطيرة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة قد قال في وقت سابق، إنه سيجري نقل المصابين بجروح خطيرة الذين يحتاجون للعلاج في مصر من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب.

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