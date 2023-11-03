الجامعة تؤهل ملاعب جديدة لدى الكاف لاحتضان المنافسات الدولية

2023-11-03 / 13:28
0

هبة بريس ـ رياضة 

نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تأهيل عدد من الملاعب لدى الاتحاد الأفريقي للعبة حيث باتت مؤهلة لاحتضان أي مقابلة تجرى تحت رعاية الكاف و الفيفا.

و أصبح المغرب من البلدان القارية الأولى من حيث عدد الملاعب المؤهلة و الحاصلة على ترخيص رسمي لاحتضان مباريات المنافسات القارية و الدولية.

فبالإضافة للملاعب الكبرى المؤهلة منذ سنوات، كملاعب الدار البيضاء و مراكش و اكادير و طنجة و الرباط و فاس، قامت الجامعة كذلك بتأهيل ملاعب العبدي بالجديدة و الملعب البلدي ببركان و المركب الشرفي بوجدة.

هذا و تقرر أن تحتضن الملاعب السالفة الذكر و خاصة التي تم تأهيلها حديثا عددا من المقابلات الخاصة بالمنتخبات الإفريقية ضمن تصفيات كأس العالم القادمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زياش مرشح للمشاركة أساسيا أمام قاسم باشا في الدوري التركي

زياش مرشح للمشاركة أساسيا أمام قاسم باشا في الدوري…

2023-11-03 / 15:28
Photo of لارغيث يرثي أسامة فلوح بكلمات مؤثرة بعد وفاته

لارغيث يرثي أسامة فلوح بكلمات مؤثرة بعد وفاته

2023-11-03 / 15:03
Photo of الدوري الإفريقي يعزي الوداد الرياضي في وفاة فلوح

الدوري الإفريقي يعزي الوداد الرياضي في وفاة فلوح

2023-11-03 / 12:19
Photo of ‎الأهلي المصري يعزي الوداد الرياضي في وفاة أسامة فلوح

‎الأهلي المصري يعزي الوداد الرياضي في وفاة أسامة فلوح

2023-11-03 / 11:58
Photo of تأهيل ملعبي وجدة وبركان لإستضافة مباريات دولية للمنتخبات الإفريقية

تأهيل ملعبي وجدة وبركان لإستضافة مباريات دولية للمنتخبات الإفريقية

2023-11-02 / 23:05
Photo of تعرض لحادثة سير .. وفاة لاعب الوداد الرياضي أسامة فلوح

تعرض لحادثة سير .. وفاة لاعب الوداد الرياضي أسامة…

2023-11-02 / 22:17
Photo of منتخبات أفريقية تختار المغرب لاستضافة مبارياتها في تصفيات المونديال

منتخبات أفريقية تختار المغرب لاستضافة مبارياتها في تصفيات المونديال

2023-11-02 / 20:53
Photo of بوفتيني يسجل ويتفوق على رحيمي في الدوري الإماراتي (فيديو)

بوفتيني يسجل ويتفوق على رحيمي في الدوري الإماراتي (فيديو)

2023-11-02 / 18:51
Photo of الأطفال يموتون كل يوم”.. أنس جابر تنهار باكية في “مقابلة فوز”

الأطفال يموتون كل يوم”.. أنس جابر تنهار باكية في…

2023-11-02 / 18:10
Photo of صحافي في “فرانس فوتبول” يعترف بظلم ياسين بونو في جائزة “ياشين”

صحافي في “فرانس فوتبول” يعترف بظلم ياسين بونو في…

2023-11-02 / 16:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق