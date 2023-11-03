الجامعة تؤهل ملاعب جديدة لدى الكاف لاحتضان المنافسات الدولية
هبة بريس ـ رياضة
نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تأهيل عدد من الملاعب لدى الاتحاد الأفريقي للعبة حيث باتت مؤهلة لاحتضان أي مقابلة تجرى تحت رعاية الكاف و الفيفا.
و أصبح المغرب من البلدان القارية الأولى من حيث عدد الملاعب المؤهلة و الحاصلة على ترخيص رسمي لاحتضان مباريات المنافسات القارية و الدولية.
فبالإضافة للملاعب الكبرى المؤهلة منذ سنوات، كملاعب الدار البيضاء و مراكش و اكادير و طنجة و الرباط و فاس، قامت الجامعة كذلك بتأهيل ملاعب العبدي بالجديدة و الملعب البلدي ببركان و المركب الشرفي بوجدة.
هذا و تقرر أن تحتضن الملاعب السالفة الذكر و خاصة التي تم تأهيلها حديثا عددا من المقابلات الخاصة بالمنتخبات الإفريقية ضمن تصفيات كأس العالم القادمة.
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