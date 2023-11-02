تأهيل ملعبي وجدة وبركان لإستضافة مباريات دولية للمنتخبات الإفريقية

هبة بريس : وجدة

صادقت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على تأهيل كل من الملعب الشرفي بوجدة، والملعب البلدي ببركان، لاستضافة مباريات المنتخبات الإفريقية في الاستحقاقات القادمة.

وقامت بعثة من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال هذا الأسبوع الجاري بزيارة ميدانية للملعبين للوقوف على آخر الإصلاحات وفق دفتر التحملات المعمول به لدى الفيفا.

وعرفت الإصلاحات كل من مستودع الملابس، تشييد سياج فاصل بين المعلقين، ربط منصة الصحافة بالكهرباء والأنترنت ذات الصبيب العالي، و إصلاح بعض المرافق، بما فيها القاعة الطبية، والقاعة المخصصة لجامعي الكرات، فضلا عن تشييد قاعة خاصة لكبار الشخصيات في المنصة الشرفية والمنطقة المختلطة.

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