ليبيا ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية الاقتصادية

2023-11-02 / 21:49
0
هبة بريس _ و م ع

أكد وزير الصناعة والمعادن الليبي، أحمد أبوهيسة، الخميس بالدار البيضاء، أن ليبيا ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية لتحقيق التنمية الاقتصادية في بلاده.

وأبرز أبوهيسة، خلال لقاء مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “المملكة اضطلعت بدور هام في تسوية الأزمة بليبيا وإقرار الصلح بين الأشقاء الليبيين من أجل التوصل إلى توافق سياسي. وإننا نطمح اليوم لأن يضطلع المغرب بالدور نفسه على المستوى الاقتصادي بغية تحقيق تنمية ليبيا”.

وبعدما أعرب عن عميق امتنانه للمغرب على التزامه تجاه ليبيا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتبر الوزير أن المملكة في أفضل وضع للاستثمار في ليبيا، مؤكدا استعداد بلده للتعاون مع المستثمرين المغاربة في مجالات الصناعة والبنيات التحتية.

وأضاف قائلا “اليوم، نحن بحاجة إلى إسهامات متسقة من كافة أشقائنا العرب، وعلى رأسهم المملكة المغربية، من أجل تطوير البنيات التحتية وقطاعي الخدمات والصناعة”.

وفي هذا السياق، دعا السيد أبوهيسة المستثمرين المغاربة إلى الاهتمام بمناخ الأعمال في ليبيا، مبرزا أن بلده مستعدة لتمهيد الأرضية للاستثمارات الأجنبية، لا سيما المغربية.

وأشار إلى أن تبادل الزيارات بين بعثات البلدين يبشر بعهد جديد من التعاون والاندماج الاقتصادي بين المغرب وليبيا، داعيا رجال الأعمال والمقاولين المغاربة لزيارة ليبيا بغرض الاطلاع على فرص الاستثمار عن كثب.

من جهة أخرى، لم يفت الوزير الليبي الإشادة بتدبير المغرب النموذجي لتداعيات زلزال الحوز.

وخلال هذا اللقاء، اطلع أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبعثة الليبية على فرص الاستثمار في البلدين، وبحثوا سبل العمل معا من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وليبيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنصوري :”الدعم المباشر” للسكن سيعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع

المنصوري :”الدعم المباشر” للسكن سيعود بالنفع على جميع المتدخلين…

2023-11-02 / 22:00
Photo of محلل سياسي .. المغرب لم يتقاعس يوما في الدفاع عن الشعب الفلسطيني

محلل سياسي .. المغرب لم يتقاعس يوما في الدفاع…

2023-11-02 / 20:30
Photo of مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بمواقف المغرب

مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بمواقف المغرب

2023-11-02 / 17:27
Photo of الأوضاع في غزة.. بايتاس: “موقف المغرب لا يحتاج الشرح والتفسير”

الأوضاع في غزة.. بايتاس: “موقف المغرب لا يحتاج الشرح…

2023-11-02 / 14:58
Photo of المغرب يعبر عن قلقه البالغ واستيائه العميق من تفاقم الأوضاع في غزة

المغرب يعبر عن قلقه البالغ واستيائه العميق من تفاقم…

2023-11-02 / 13:47
Photo of الصحراء المغربية.. الفاعل الجمعوي الجزائري وليد كبير يرحب ب”القرار الأممي”

الصحراء المغربية.. الفاعل الجمعوي الجزائري وليد كبير يرحب ب”القرار…

2023-11-02 / 09:49
Photo of الـPPS يعرب عن انشغاله العميق بواقعة إطلاق “متفجرات” بالسمارة

الـPPS يعرب عن انشغاله العميق بواقعة إطلاق “متفجرات” بالسمارة

2023-11-02 / 09:15
Photo of بوريطة يتباحث مع مرشح مصر لمنصب المدير العام لليونسكو

بوريطة يتباحث مع مرشح مصر لمنصب المدير العام لليونسكو

2023-11-01 / 19:55
Photo of الرباط.. الحموشي يجتمع بوزير العدل البلجيكي ومديرة جهاز أمن الدولة

الرباط.. الحموشي يجتمع بوزير العدل البلجيكي ومديرة جهاز أمن…

2023-11-01 / 17:54
Photo of وهبي: “العلاقات بين المغرب وبلجيكا ستعرف تطورا كبيرا مستقبلا”

وهبي: “العلاقات بين المغرب وبلجيكا ستعرف تطورا كبيرا مستقبلا”

2023-11-01 / 17:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق