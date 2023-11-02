سفير فلسطين بالرباط ..المملكة تقف إلى جانبنا وهي مع إنهاء الاحتلال

2023-11-02 / 19:26
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هبة بريس _ الرباط

أعرب سفير دولة فلسطين بالرباط جمال الشوبكي عن شكره وامتنانه للمملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

وقال الشوبكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “المملكة المغربية عودتنا دائما على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية”، مثمنا في هذا الصدد بلاغ وزارة الشؤون الخارجية المغربية الذي طالب اسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني وأعرب عن الأسف لتقاعس المجتمع الدولي في الضغط من أجل وقف العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن “المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تقف إلى جانب فلسطين وتعبر عن موقف سياسي معتدل ومتزن مع حل الدوليتن ومع إنهاء الاحتلال ومع المبادرة العربية، لذلك “نحن نشيد بهذا الموقف المغربي الإيجابي “.

وأشار الشوبكي إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى هكذا مواقف تضامنية من كل الدول العربية والإسلامية وكافة الأحرار في العالم”.

وطالب السفير الفلسطيني بوقف العدوان الإسرائيلي وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني”، مذكرا في هذا الصدد بأن المغرب كان على رأس الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني.

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‫3 تعليقات

  1. اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس الذي يدافع عن القدس الشريف والمقدسيين..

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  2. حسبنا الله و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.كل التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق..

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  3. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.أين هي العروبة والاسلام على الدول العربية النهوض والاحتجاج من أجل نصرة غزة…

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