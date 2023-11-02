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“التجهيز” تحذر السائقين بسبب “النشرة الإنذارية”

2023-11-02 / 15:59
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هبة بريس

وجهت وزارة التجهيز والماء لجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة تحذيرات وطالبت بتوخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لانخفاض الرؤية أو انعدامها في بعض الأحيان.

وجاءت تحذيرات وزارة التجهيز والماء، على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مصحوبة بتطاير للغبار بعدد من مناطق المملكة، ابتداء من يومه الخميس 02 نونبر 2023.

وطالبت وزارة التهجير بتأجيل السفر إلى حين تحسن الأحوال الجوية المرتقب ابتداء من مساء يوم غد الجمعة 03 نونبر 2023.

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