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البحرين “تطرد” سفير إسرائيل من أراضيها وتسحب سفيرها من تل أبيب

2023-11-02 / 14:00
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هبة بريس - وكالات

أعلنت البحرين اليوم الخميس، مغادرة السفير الإسرائيلي أراضيها، وسحب سفيرها من إسرائيل، إضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية معها، احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر مجلس النواب البحريني في بيان، أنّ هذه التطورات “تأتي تأكيداً للموقف البحريني في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وأشار المجلس إلى أنّ استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الاسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الانساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.

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‫3 تعليقات

  2. لقد استفاق ضميرهم اخيرا بعد قتل آلاف المدنيين الفلسطنيين المدافعين عن ارضهم وكرامتهم

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