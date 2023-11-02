صور حاتم عمور رفقة جورجينا وكريستيانو جونيور تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
هبة بريس - القسم الفني
أشعل الفنان المغربي حاتم عمور، مواقع التواصل الاجتماعي، بصوره مع جورجينا روديريغيز وكريستيانو جونيور.
والتقط حاتم عمور، صورا مع صديقة ونجل اللاعب كريستيانو رونالدو، على هامش حضوره لمباراة فريق النصر السعودي أمام الاتفاق، التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن فعاليات دور الـ16 من مسابقة كأس ملك السعودية.
و تفاعل عدد كبير من النشطاء مع صور صاحب “بلا عنوان”، حيث انقسمت التعاليق بين معبرين عن اعجابهم بالصور وآخرين ساخرين منها.
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8 تعليقات
سير الله يعطيك غا العز أما الذل راك فيه….فالمغرب كتبداو تعيقو على بنادم و فالخارج كتوليو بيادق….مصور مع هاد الكافرة لي طلع ليها الشأن….
اللهم ان هذا منكر
لم يستفيد شيء غير الذنوب
لا حول ولا قوة الا بالله
السلام عليكم نشركم لهذه الصورة محرم ولا يجوز
بل لا يجوز نشر صور نساء حتى ولو كانت محجبة
وانظروا في ذالك فتوى الشيخ عثمان الخميس
اللهم اهدي رونالدوا وأهله طريق الصحيح
قديما كانوا الصالحين تعرض عليهم المعاصي بالنقود والعنف والقوة والاعتداء ويرفضون ولكم في قصة يوسف عليه السلام عبرة فيما اقول اما الان فأصبحنا نبحث عن المعاصي بأنفسنا بل بأموالنا والله عزوجل ينجينا منها مرارا الا من تمادي في فسقه … انتبهوا يقول الحسن البصري رحمه الله يا أهل معاصي الله لا تغتروا لو أحبكم لعصمكم
هذا باغي يتشهر ويستغل مشهورين باش ايدير البوز هذا غي شيخة ممحسوبش راجل