صور حاتم عمور رفقة جورجينا وكريستيانو جونيور تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

2023-11-02 / 10:13
8
هبة بريس - القسم الفني

أشعل الفنان المغربي حاتم عمور، مواقع التواصل الاجتماعي، بصوره مع جورجينا روديريغيز وكريستيانو جونيور.

والتقط حاتم عمور، صورا مع صديقة ونجل اللاعب كريستيانو رونالدو، على هامش حضوره لمباراة فريق النصر السعودي أمام الاتفاق، التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن فعاليات دور الـ16 من مسابقة كأس ملك السعودية.

و تفاعل عدد كبير من النشطاء مع صور صاحب “بلا عنوان”، حيث انقسمت التعاليق بين معبرين عن اعجابهم بالصور وآخرين ساخرين منها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لقاء بونو وحاتم عمور يشعل منصات التواصل الاجتماعي

لقاء بونو وحاتم عمور يشعل منصات التواصل الاجتماعي

2023-11-02 / 11:58
Photo of أنجلينا جولي تناصر القضية الفلسطينية و تستنكر الهجوم الإسرائيلي

أنجلينا جولي تناصر القضية الفلسطينية و تستنكر الهجوم الإسرائيلي

2023-11-02 / 09:34
Photo of العبودية تطغى على الحرية في الفيلم السينمائي “العبد”

العبودية تطغى على الحرية في الفيلم السينمائي “العبد”

2023-11-01 / 21:43
Photo of واكريم :”جلال الدين” مسار رحلة من التيه والضياع إلى الصفاء الروحي

واكريم :”جلال الدين” مسار رحلة من التيه والضياع إلى…

2023-11-01 / 16:46
Photo of تفاصيل واقعة ضرب نادين الراسى من طرف شقيقها الأصغر

تفاصيل واقعة ضرب نادين الراسى من طرف شقيقها الأصغر

2023-11-01 / 16:07
Photo of “تمثيلها كارثي”.. يوسف الجندي ينتقد أداء مؤثرة في “مسلسل رمضاني”

“تمثيلها كارثي”.. يوسف الجندي ينتقد أداء مؤثرة في “مسلسل…

2023-11-01 / 15:30
Photo of استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

2023-11-01 / 12:03
Photo of الموت يفجع الفنان عبد العزيز الستاتي في والدته

الموت يفجع الفنان عبد العزيز الستاتي في والدته

2023-11-01 / 09:27
Photo of نرجس الحلاق : أطفالنا لي كيضيعوا فحقهم فالتعليم عارهم على من؟

نرجس الحلاق : أطفالنا لي كيضيعوا فحقهم فالتعليم عارهم…

2023-10-31 / 23:00
Photo of الفنان القدير حميد الزوغي يتحدى المرض و صعوبات التصوير في”الطابع”

الفنان القدير حميد الزوغي يتحدى المرض و صعوبات التصوير…

2023-10-31 / 20:55

‫8 تعليقات

  1. سير الله يعطيك غا العز أما الذل راك فيه….فالمغرب كتبداو تعيقو على بنادم و فالخارج كتوليو بيادق….مصور مع هاد الكافرة لي طلع ليها الشأن….

    رد

  5. السلام عليكم نشركم لهذه الصورة محرم ولا يجوز
    بل لا يجوز نشر صور نساء حتى ولو كانت محجبة
    وانظروا في ذالك فتوى الشيخ عثمان الخميس

    رد

  7. قديما كانوا الصالحين تعرض عليهم المعاصي بالنقود والعنف والقوة والاعتداء ويرفضون ولكم في قصة يوسف عليه السلام عبرة فيما اقول اما الان فأصبحنا نبحث عن المعاصي بأنفسنا بل بأموالنا والله عزوجل ينجينا منها مرارا الا من تمادي في فسقه … انتبهوا يقول الحسن البصري رحمه الله يا أهل معاصي الله لا تغتروا لو أحبكم لعصمكم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق