صور حاتم عمور رفقة جورجينا وكريستيانو جونيور تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

هبة بريس - القسم الفني

أشعل الفنان المغربي حاتم عمور، مواقع التواصل الاجتماعي، بصوره مع جورجينا روديريغيز وكريستيانو جونيور.

والتقط حاتم عمور، صورا مع صديقة ونجل اللاعب كريستيانو رونالدو، على هامش حضوره لمباراة فريق النصر السعودي أمام الاتفاق، التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن فعاليات دور الـ16 من مسابقة كأس ملك السعودية.

و تفاعل عدد كبير من النشطاء مع صور صاحب “بلا عنوان”، حيث انقسمت التعاليق بين معبرين عن اعجابهم بالصور وآخرين ساخرين منها.

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