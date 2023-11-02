طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يبقى الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات، وذلك خلال الصباح والليل.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية محلية أو ضباب محلي، عند الصباح، فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى، وشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستكون السماء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق الريف، ومنطقة طنجة واللكوس، وذلك خلال الظهيرة، وفوق شمال منطقة السايس، والغرب والسهول الواقعة شمال الجديدة ابتداء من الليل.

كما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية محليا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية بالريف، والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 05 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، ومابين 18 و 23 درجة بأقصى جنوب البلاد وشمال – غرب الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 13 و17 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بالمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل، وسيكون هائجا إلى قوي الهيجان مابين كاب سبارتيل وسيدي إفني خلال المساء.

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