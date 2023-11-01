إحصاء السكان .. تقدم نسبة إنجاز التحيين الخرائطي بـ72,3%

هبة بريس _ الرباط

أكدت المندوبية السامية للتخطيط تقدم أشغال التحضير للإحصاء العام للسكان والسكنى السابع المقرر تنظيمه في شتنبر 2024، مبرزة أن أكثر من 1500 عونا خرائطيا يشتغلون بالميدان لإنجاز الأعمال الخرائطية لهذه العملية، وذلك منذ 17 أبريل 2023، لمدة 14 شهرا.

وأوضحت المندوبية أن هذه الأعمال ستمكن من تقسيم التراب الوطني إلى “مناطق إحصاء” لضمان إجراء المسح الشامل للسكان خلال تنفيذ الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، دون إهمال أو تكرار، وذلك لتحديد الموارد البشرية والمواد اللازمة لهذه العملية الكبرى.

وفي هذا الإطار، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة تقدم إنجاز التحيين الخرائطي بالوسطين الحضري والقروي بلغت، إلى حدود تاريخ اليوم، حوالي 72,3 في المائة، في حين تم إنجاز ما يقرب من 34 في المائة من أشغال التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية.

وأضافت المندوبية، في بلاغ لها، أنها تقوم بتنفيذ عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية، والتي تهدف إلى تجميع معطيات حول الخصائص الأساسية لوحدات الإنتاج والخدمات، بما في ذلك تحديد هويتها وطبيعة نشاطها وحجم الشغيلة بها، وذلك بهدف إعداد سجل إحصائي مندمج.

وبفضل الحل التكنولوجي المعلومياتي المندمج الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط لهذا الغرض، تمت رقمنة هذه العمليات بالكامل، مما سيمكن من تحديد المواقع الجغرافية لجميع المساكن والمؤسسات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والسوسيوثقافية على صعيد مجمل التراب الوطني.

وفي إطار التحسيس بأهمية هذه العملية، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أنها قامت بمراسلة الفدراليات والهيئات والجمعيات المهنية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وكذا غرف الصناعة التقليدية ومجموعة من القطاعات الحكومية من أجل تقديم المساعدة اللازمة للمشاركين في هذه العملية من باحثين ومراقبين ومشرفين وتيسير مهمتهم.

وجددت المندوبية السامية للتخطيط، في ختام بلاغها، دعوتها إلى جميع الأسر والفاعلين الاقتصاديين والجمعويين للانخراط والتجاوب مع الفرق الميدانية من أجل التمكن من إتمام الأشغال الميدانية خلال الآجال المحددة، ضمانا لنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0