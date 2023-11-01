ياسين بونو يتوج بجائزة مميزة في الدوري السعودي

هبة بريس _ رياضة

توج الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي لشهر أكتوبر الماضي.

وكشفت رابطة الدوري السعودي عن قائمة المتوجين بجوائز الأفضل لشهر أكتوبر، حيث حصل ياسين بونو على جائزة حارس الشهر، ونال زميله سيرجي سافيتش جائزة أفضل لاعب، كما حصل مدربه جورجي جيسوس على جائزة أفضل مدرب، بينما حصل عباس حسن، لاعب الفتح على جائزة أفضل لاعب واعد.

تجدر الإشارة إلى أن ياسين بونو احتل مؤخرا المركز 13 في الترتيب النهائي لأفضل لاعب في العالم، كما جاء ثالثا في ترتيب جائزة أفضل حارس في العالم خلال حفل جوائز مجلة “فرانس فوتبول”.

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