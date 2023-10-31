الفنان القدير حميد الزوغي يتحدى المرض و صعوبات التصوير في”الطابع”

2023-10-31 / 20:55
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نجلاء مزيان: هبة بريس

على هامش انطلاق فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، وعرض فيلم “الطابع” لمخرجه رشيد الوالي،كشف بطل العمل السينمائي الفنان المغربي حميد الزوغي تفاصيل أجواء وكواليس تصويره.

واستهل الفنان المغربي القدير تصريحه بالحديث عن الصعوبات التي واجهته و طاقم العمل في التنقل من مكان إلى آخر نظرا للأماكن التي تم فيها تصوير بعض المشاهد، مشيدا بشركة الإنتاج التي أشرفت على الفيلم و حرصت على تهييء جميع الظروف المناسبة للممثلين.

وعن الممثل الذي شاركه بطولة الفيلم السينمائي “الطابع”،قال الزوغي :”كتبدا من جوج كلمات ديال الحوار، كتحس به واش تقدر تكل عليه ولا لا، كون شفت مصالحش كن قلت لرشيد منقدرش نشتغل معاه، من أول مرة بان أنه شخص مقتدر وممثل رائع”.

و ردا على سؤال مدى عشقه للفن، قال الفنان القدير:” هادي حرفتي من نهار بديت اشتغلت، من غير عشق هذا هو المجال الوحيد لي كنعرف ندير يعني منعرف نمتهن حتى عمل آخر”.

وسلط الزوغي الضوء على معاناته الصحية التي رافقت تصوير فيلم “الطابع” بسبب إجرائه لعملية جراحية على مستوى القلب و مدى تاثيرها عليه” ولادي ملي شافوني فالإنعاش قالولي كنشوفوك جثة”.

وبروح فكاهية، كشف الزوغي عن إحساسه لحظة أدائه لمشهد يبرز طقوس اغتسال الميت و حمله إلى مثواه الأخير” قلت فنفسي ناري هادشي لي غادي يوقعلي من بعد ما نموت، و لكن كتبقى المهنة حيت كنشخصو شخص آخر،لهذا خص تنسى الخلعة ديال الموت و تنسى راسك و شوف إلى أي حد غادي تكون مقنع”.

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