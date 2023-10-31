الصحراء المغربية : الغابون تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

2023-10-31 / 19:11
0
هبة بريس _ و م ع

عقب تصويت مجلس الأمن الدولي على القرار 2703 الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام ، جددت الغابون التأكيد على دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال السفير، الممثل الدائم للغابون لدى الأمم المتحدة، ميشيل غزافييه بيانغ ، أمس الاثنين، إن “تصويت الغابون يعكس دعمنا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي ترسم آفاقا موثوقة ومطمئنة تسمح ليس فقط بتجاوز المأزق الحالي، بل أيضا بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف ” .

وأضاف أن تصويت الغابون المؤيد يعبر أيضا عن دعم بلاده للعملية السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ، عملي، وواقعي وقابل للتحقيق، قائم على التوافق .

وبالنسبة للدبلوماسي، فإن القرار 2703 سيدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية.

وسجل السيد بيانغ أن “هذا الزخم الدبلوماسي للمبعوث الشخصي ينبغي استثماره من خلال استئناف مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف”.
وأضاف الدبلوماسي الغابوني “إننا نشجع المملكة المغربية على مواصلة جهودها للحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز تعاونها مع بعثة المينورسو”، داعيا “جميع الأطراف الأخرى إلى أن تحذو حذوها بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها”.

وكان مجلس الأمن قد قرر ، أمس الاثنين، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مجددا مرة أخرى تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزيرة الداخلية الألمانية ..المغرب وألمانيا يتقاسمان العديد من المصالح المشتركة

وزيرة الداخلية الألمانية ..المغرب وألمانيا يتقاسمان العديد من المصالح…

2023-10-31 / 20:25
Photo of الإمارات تجدد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء المغربية

الإمارات تجدد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء المغربية

2023-10-31 / 19:59
Photo of الصحراء المغربية ..الولايات المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

الصحراء المغربية ..الولايات المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

2023-10-31 / 18:43
Photo of القرار الأممي 2703.. يلبي التوقعات و يأخذ في الإعتبار مكاسب الرباط

القرار الأممي 2703.. يلبي التوقعات و يأخذ في الإعتبار…

2023-10-31 / 18:15
Photo of الملك يهنئ العاهل الإسباني بمناسبة أداء الأميرة ليونور للقسم الدستوري

الملك يهنئ العاهل الإسباني بمناسبة أداء الأميرة ليونور للقسم…

2023-10-31 / 15:03
Photo of انفجارات السمارة.. هلال يلمح إلى تورط “البوليساريو” ويتوعد بـ”الرد”

انفجارات السمارة.. هلال يلمح إلى تورط “البوليساريو” ويتوعد بـ”الرد”

2023-10-31 / 12:23
Photo of هلال: قرار مجلس الأمن وقع على الشهادة الـ28 لوفاة الاستفتاء المزعوم

هلال: قرار مجلس الأمن وقع على الشهادة الـ28 لوفاة…

2023-10-31 / 09:48
Photo of انفجارات السمارة.. رابطة حقوقية تطالب بتصنيف البوليساريو كـ”منظمة إ.رهابية”

انفجارات السمارة.. رابطة حقوقية تطالب بتصنيف البوليساريو كـ”منظمة إ.رهابية”

2023-10-31 / 09:20
Photo of الصحراء .. المغرب يشيد بتبني “مجلس الأمن” القرار 2703

الصحراء .. المغرب يشيد بتبني “مجلس الأمن” القرار 2703

2023-10-30 / 22:31
Photo of فرنسا تعلن في مجلس الأمن دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء

فرنسا تعلن في مجلس الأمن دعمها لمقترح الحكم الذاتي…

2023-10-30 / 22:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق