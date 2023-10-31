وزير النقل: “الحكومة خصصت 6 مليارات درهم لدعم المهنيين منذ ارتفاع أسعار المحروقات”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد محمذ عبد الجليل وزير النقل و اللوجيستيك بأن الحكومة خصصت اعتمادات مالية مهمة لدعم المهنيين جراء ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية.
و أوضح وزير النقل و التجهيز في حديث له أمام نواب الأمة بأن الحكومة خصصت حوالي 6 مليارات درهم على 12 دفعة من دفعات الدعم الموجه للمهنيين لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
و شدد محمد عبد الجليل على أن المنظومة الوطنية للنقل أظهرت قدرتها القوية على الصمود و تحدي كل الصعاب من أجل مواصلة توفير خدماتها في ظل الإكراهات التي طبعت سوق المحروقات الدولية.
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9 تعليقات
المهنيين متضررين من أزمة الوقود ..
الأسعار في الأسواق الدولية متهاوية وأصحاب القرار مصرون على بقاء اثمنتها كما هي ..
لو ان هذا دعم وجه لصندوق المقاصة كان سيخفف من قيمة الفاتورة الطاقية على كافة الشعب..
نتمنى خفض أسعار المحروقات في المغرب..
الحكومة دعمت ملف المحروقات ولازالت تدعمه ..
تحية تقدير واحترام لوزارة التجهيز والنقل على دعمها الكامل للمهنيين..
أسعار المحروقات تلهب جيوب مهني النقل ..
الحكومة مطالبة لتعجيل الزيادة في أسعار المحروقات..
مزيدا من التقدم والنجاح والسداد لوزارة التجهيز والنقل..