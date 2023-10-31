وزير النقل: “الحكومة خصصت 6 مليارات درهم لدعم المهنيين منذ ارتفاع أسعار المحروقات”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمذ عبد الجليل وزير النقل و اللوجيستيك بأن الحكومة خصصت اعتمادات مالية مهمة لدعم المهنيين جراء ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية.

و أوضح وزير النقل و التجهيز في حديث له أمام نواب الأمة بأن الحكومة خصصت حوالي 6 مليارات درهم على 12 دفعة من دفعات الدعم الموجه للمهنيين لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.

و شدد محمد عبد الجليل على أن المنظومة الوطنية للنقل أظهرت قدرتها القوية على الصمود و تحدي كل الصعاب من أجل مواصلة توفير خدماتها في ظل الإكراهات التي طبعت سوق المحروقات الدولية.

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