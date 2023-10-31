تونس.. السجن 15 شهرًا لراشد الغنوشي في “قضية الطواغيت”

هبة بريس - وكالات

أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، حكمًا بالسجن مدة 15 شهرًا ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مع تغريمه 1000 دينار تونسي (نحو 300 دولار).

وذكرت إذاعة “موزاييك” المحلية، أن المحكمة قررت، أيضًا، إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام بتهم تتعلق بـ”الإشادة والتمجيد والدعوة إلى التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان”.

وصدر الحكم ضد الغنوشي، بعد تحقيقات استغرقت ساعات في “قضية نعتِه رجال الأمن بالطواغيت”، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بسجنه في وقت سابق، سنة في هذه القضية.

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