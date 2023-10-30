This pool photograph distributed by Russian agency Sputnik shows Russia's President Vladimir Putin delivering a televised address to the nation on the first anniversary of the annexation of four regions of Ukraine Russian troops control - Lugansk, Donetsk, Kherson and Zaporizhzhia, in Moscow on September 30, 2023. (Photo by Mikhail METZEL / POOL / AFP)

بوتين يحمل الغرب مسؤولية ق__تل الفلسطينيين في غزة

2023-10-30 / 23:37
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هبة بريس _ وكالات

حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين الغرب مسؤولية الأزمة في الشرق الأوسط، حيث تقصف إسرائيل قطاع غزة في محاولة للقضاء على مقاتلي حماس الذين قتلوا نحو 1400 شخص في إسرائيل في السابع من أكتوبر، وفق السلطات الإسرائيلية.

وفي بيان تلفزيوني أمام اجتماع لأعضاء مجلس الأمن الروسي والحكومة ورؤساء وكالات إنفاذ القانون، زعم بوتين أن “النخب الحاكمة في الولايات المتحدة” و”من يدورون في فلكها” يقفون وراء قتل الفلسطينيين في غزة، وخلف الأحداث في أوكرانيا والعراق وسوريا.

وأضاف “إنهم يريدون استمرار الفوضى في الشرق الأوسط. ولذلك تبذل (الولايات المتحدة) قصارى جهدها لتشويه سمعة تلك الدول التي تصر على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف إراقة الدماء والتي تقف مستعدة لتقديم مساهمة حقيقية في حل الأزمة”.

وتدعم روسيا وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة كما أنها تساند حل الدولتين. وأثارت موسكو غضب إسرائيل باستقبالها وفدا من حماس.

وقال بوتين “لا يمكن مساعدة فلسطين إلا من خلال قتال أولئك الذين يقفون وراء هذه المأساة. نحن روسيا ونقاتلهم في سياق ‘العملية العسكرية الخاصة’. سواء من أجل أنفسنا أو من أجل أولئك الذين يناضلون من أجل الحرية الحقيقية”.

وأضاف “مفتاح حل الصراع يكمن في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة”، ملمحا إلى أن هذا ليس هدف واشنطن المعلن.

كما اتهم أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا بالمساعدة في إثارة الاضطرابات في داغستان، حيث حاول حشد من مثيري الشغب الليلة الماضية اعتراض سبيل ركاب كانوا قد وصلوا للتو إلى مطار محج قلعة على متن رحلة من إسرائيل.

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