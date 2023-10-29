البوليساريو” تتبنى تفجيرات السمارة “الإرها.بية”
هبة بريس_ الرباط
أعلنت عصابة المرتزقة وقطاع الطرق، بشكل رسمي، مساء يومه الأحد، تبني التفجيرات التي استهدفت منازل بأحياء متفرقة ليلة السبت الأحد، باقليم السمارة.
ونقلا عن الوكالة الرسمية ل”البوليساريو”، فقد نفذ ما يسمى ب”مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجومات جديدة بالمحبس، السمارة والفرسية، مخلفة خسائر فادحة”.
ووفق بلاغ المرتزقة، فقد استهدف “الارها.بيون” بـ”أقصاف مركزة وعنيفة، قوات العدو في قطاعات المحبس، السمارة والفرسية.”
هذا ويشار الى أن إقليم السمارة شهد ليلة السبت الأحد انفجارات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح، اثنين منهما خطيرة.
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6 تعليقات
نسأل الله العلي القدير ان ينتقم منكم اما الرد عليكم وعلا فعلتكم الخبيتة ستتلقونها من اسيادكم
نسأل السلامة لي وطننا الحبيب وان يحفضه من شر الحاسدين الحاقدين
واش كان شي واحد كايقتل خوه المسلم
لدي سؤال هل صحيح أن هذه الأرض أرض المغرب أم أننا نحن اغتصبنها ام هي أرضهم ونحن ظالمين
اريد الجواب لا أعرف شيء فهذا
الجزائر الحقودة تعلن الحرب على المغرب
يجب رفع دعوى للمحكمة الدولية ضد الجزائر التي تتستر على هذه العصابة المجرمة ثم من بعد تحييد كل عناصر المرتزقة محوها على الارض