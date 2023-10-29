ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني بكسر في القدم
هبة بريس _ رياضة
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الأحد أن لاعب خط وسطه أوريلين تشواميني تعرض لكسر في القدم خلال مباراة الكلاسيكو التي انتهت بالفوز على برشلونة 2 / 1 السبت، وسيغيب عن الفريق لفترة.
وشارك الفرنسي الدولي تشواميني طوال زمن المباراة التي حسمها ريال مدريد لصالحه عبر ثنائية جود بيلينغهام، ثم كشفت الفحوص الطبية عن تعرض تشواميني “لكسر إجهادي غير كامل في العظم المشطي الثاني في قدمه اليسرى”.
ولم تتضح الصورة بشأن الفترة التي سيغيبها اللاعب، حيث اكتفى النادي بذكر أنه سيجرى مراقبة تطور حالته
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الأخبار السارة
ريال مدريد فريق كبير
تشاومني لاعب مهم
تسديدات نارية عند تشاومني
ريال مدريد لا يعتمد على لاعب واحد
تشاواميني لاعب غير عادي وصمام أمان وبوجوده الريال لم يخسر أي مبارة ..
اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ..
بالشفاء العاجل لشواميني..
تشواميني هداف ريال مدريد..
اهم لاعب بمنظومة الفريق هذا الموسم بغيابه الفريق سيعاني ..
لاعب خلوق ومتواضع ونشيط في لاعبه ..
خسارة لريال مدريد أداء رائع لشواميني وحتى لما لعب مدافع كان رائع ..
اتمنى من الريال ان تجد بديل تشواميني حتى يشفى من إصابته..
اللهم احفظه واشفيه ..