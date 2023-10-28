إسرائيل تستدعي ممثليها الدبلوماسيين من تركيا لإعادة تقييم العلاقات

2023-10-28 / 17:31
1
هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أنه اصدر أوامره بعودة الممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين من تركيا بهدف إعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية التركية.

وقال الوزير كوهين ذلك بعد التصريحات التي صدرت اليوم السبت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشكلت هجوما لاذعا على تل أبيب بسبب ما قال عنها “مجازر ومذابح تنفذها إسرائيل في غزة وسط صمت كامل من المجتمع الدولي والدول الغربية التي أصبحت عمياء عن رؤية من تقتلهم إسرائيل”.

وقال كوهين بحسب بيان صادر عن المكتب الصحفي للخارجية الإسرائيلية: “تستدعي إسرائيل دبلوماسييها من تركيا لإعادة تقييم العلاقات الثنائية في ضوء التصريحات الأخيرة للقيادة السياسية التركية، ولا سيما رئيس البلاد رجب طيب أردوغان”.

وقال: “على خلفية اللهجة المتصاعدة للتصريحات التركية، أمرت باستدعاء ممثلينا الدبلوماسيين من تركيا من أجل إعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية التركية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بشرط.. حما.س تعلن استعدادها لإطلاق جميع الأسرى المدنيين

بشرط.. حما.س تعلن استعدادها لإطلاق جميع الأسرى المدنيين

2023-10-28 / 17:33
Photo of ضمنهم 3595 طفلا.. ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 7703 قت.يلا

ضمنهم 3595 طفلا.. ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 7703…

2023-10-28 / 16:57
Photo of روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

2023-10-28 / 16:00
Photo of تونس: هذا سبب امتناعنا عن دعم قرار الهدنة في غزة

تونس: هذا سبب امتناعنا عن دعم قرار الهدنة في…

2023-10-28 / 14:31
Photo of “حماس” تعلن فشل الهجوم الإسرائيلي البري على القطاع

“حماس” تعلن فشل الهجوم الإسرائيلي البري على القطاع

2023-10-28 / 12:55
Photo of أيلون ماسك يتفاعل مع نداءات ربط غزة بالأنترنت

أيلون ماسك يتفاعل مع نداءات ربط غزة بالأنترنت

2023-10-28 / 12:00
Photo of “هيومن رايتس ووتش”: انقطاع الاتصالات في غزة “يهدد بإخفاء فظائع جماعية”

“هيومن رايتس ووتش”: انقطاع الاتصالات في غزة “يهدد بإخفاء…

2023-10-28 / 11:33
Photo of السيسي: سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر

السيسي: سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر

2023-10-28 / 11:16
Photo of أردوغان: على إسرائيل أن تخرج فورا من “حالة الجنون”

أردوغان: على إسرائيل أن تخرج فورا من “حالة الجنون”

2023-10-28 / 10:11
Photo of الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد سلاح الجو التابع لحماس

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد سلاح الجو التابع لحماس

2023-10-28 / 09:56

تعليق واحد

  1. اردوغان كان شجاعا وقال ما لا يستطيع ان يقوله احد من الدول العربية والاسلامية الاخرى .فقد سمى الامور بمسمياتها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق