ضمنهم 3595 طفلا.. ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 7703 قت.يلا
هبة بريس - وكالات
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 7703 بينهم 3595 طفلا.
وقالت الوزارة، في بيان، “ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 7703، من بينهم 3595 طفلا، والمصابين إلى 19734”.
وأضافت أن إسرائيل “ارتكبت 53 مجزرة” في حربها على القطاع.
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10 تعليقات
أين حكام العرب اين التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق..
اللهم إنا هذا لمنكر يجب إيقاف هاته الحرب الشرسة..
مخطط تدمير غزة وقتل الشعب الفلسطيني..
غزة قصة تدمي القلوب ..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
استهداف المدنيين وخصوصا الاطفال الصغار..
رقم كبير ومرشح الارتفاع..
إنا لله وإنا إليه راجعون.حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل فيهم جميعا..
نتمنى أن تقف هاته الحرب التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين..
اللهم ارحمهم واغفر لهم..