ضمنهم 3595 طفلا.. ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 7703 قت.يلا

2023-10-28 / 16:57
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 7703 بينهم 3595 طفلا.

وقالت الوزارة، في بيان، “ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 7703، من بينهم 3595 طفلا، والمصابين إلى 19734”.

وأضافت أن إسرائيل “ارتكبت 53 مجزرة” في حربها على القطاع.

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